«Necessitava nous reptes i crec que la Seu és un bon lloc on provar el meu talent»

La polonesa es defineix com una esportista molt activa, apassionada amb allò que l'envolta i sempre centrada per aconseguir superar els seus reptes, com per exemple el que se li presenta a la capital urgellenca

Zuzanna Sklepowicz arriba a la Seu per complicar la vida, de bon rotllo, a Yurena Díaz, la indiscutible base titular del Cadí la temporada passada. Té l'obsessió de millorar. Massa en alguns moments, reconeix. I li agrada ser la persona que treballa més durament allà on sigui. A l'edat de només vint anys, Zuzanna Sklepowicz va ser una peça clau per tal que l'equip de la seva ciutat natal, l'Sleza, aconseguís, per sorpresa, alçar-se amb el títol de la lliga polonesa. Aquesta darrera temporada, la situació i el clima a l'equip i el club han canviat i ha decidit fer les maletes.



He de creure que Tània Pérez té bona part de culpa del fet que hagi acabat fitxant pel Cadí la Seu?

Sí, certament. Hem jugat juntes la darrera temporada i ens hem fet bones amigues. Em va parlar molt, i bé, tant de l'equip com de la ciutat. La Tània em va recomanar fervorosament aquest club.

Normalment li demanaria què sap, justament, tant del club com de la ciutat. Però crec que en el seu cas no cal, suposo que en té molta informació. Per tant, li demanaré: quina opinió té tant de l'equip com del lloc on jugarà la temporada vinent?

És veritat. Tinc informació que m'ha facilitat la Tània i també he tingut l'oportunitat de visitar la Seu durant aquest estiu. La ciutat és bonica, amb unes vistes increïbles. Realment em va agradar. També vaig tenir l'oportunitat de reunir-me amb gent del club, amb l'entrenador i el mànager. Van ser molt amables i sento que el clima i l'ambient de l'equip serà realment bo. No puc esperar més perquè arribi el setembre i trobar-me amb les companyes d'equip i començar a treballar juntes.

Convèncer-la va costar molt? Crec que el club li estava fent un seguiment des de feia temps.

A veure, una decisió fàcil no ho va ser perquè serà el meu primer any lluny de la família. Les tres últimes temporades les he jugat a la meva ciutat i deixar-la és, per a mi, fer un pas gran. Però des de l'inici vaig sentir que la Seu és una bona oportunitat i, per tant, m'agradaria agafar-la i aprofitar-la. Després de visitar la Seu, vaig estar segura que m'agradaria formar part de l'equip i vaig prendre la decisió sense dubtar-ho.

Quines referències té de la lliga espanyola? Què en coneix?

N'he vist molts partits la darrera temporada i he sentit molt bones coses sobre la lliga. És una de les millors lligues d'Europa. Molt bones jugadores juguen en aquesta lliga, per tant crec que serà una bona oportunitat per a mi.

Per cert, no deu conèixer cap de les seves noves companyes, oi?

No encara. Però ens trobarem aviat. I crec que es construirà un bon equip.

Les darreres temporades, diverses jugadores espanyoles han fitxat per equips polonesos. El seu cas és just a la inversa. Com s'ho explica? El producte local, les jugadores locals, no estan prou valorades?

Com he dit, la lliga espanyola és realment bona, però també la competició polonesa és bona. Algunes vegades, els jugadors necessiten fer canvis, canviar coses. No només d'equip, també de lliga, de país. Jo crec que les lligues són més atractives amb jugadors estrangers, ja que sempre poden portar experiències diferents procedents d'altres països.

Fa dos anys va guanyar la lliga polonesa amb l'Sleza. Fitxar ara pel Cadí la Seu podria semblar un pas enrere.

Per a mi no ho és pas, un pas enrere. Després de tres anys a l'Sleza sentia que necessitava fixar-me a mi mateixa nous reptes i necessitava un lloc on pugui ajudar l'equip damunt la pista i lluitar per tenir minuts. Per a mi, la Seu és una nova oportunitat on podré posar a prova el meu talent, les meves habilitats, i ser part de l'equip i contribuir als seus èxits. Estic realment entusiasmada i desitjo que arribi ja el primer entrenament.

Si no estic errat, la darrera temporada no va tenir el rol que havia tingut l'anterior curs, quan van guanyar la lliga. És aquest un dels motius pels quals ha decidit canviar d'aires?

La darrera temporada va ser diferent, amb molts desafiaments i un alt nivell de competitivitat dins l'equip. Cada jugadora va haver de lluitar molt per poder jugar minuts, inclosa jo mateixa, i no vaig tenir l'oportunitat de jugar els minuts que desitjava. Com a jugadora jove que sóc, per créixer i desenvolupar-me és essencial poder tenir molts minuts de joc. Aquesta és la única manera que tinc per poder mostrar les meves habilitats. I aquest és el motiu pel qual he decidit sortir a jugar a fora i pel qual he triat el Cadí la Seu.

La gent parla de vostè com una de les joves i més destacades promeses del bàsquet polonès. Hi està d'acord? Quin balanç fa de la seva carrera fins ara?

Gràcies, home. És agradable sentir això. Però encara em queda molt per aprendre i he de treballar per millorar la meva tècnica. Necessito centrar-me en treballar durament cada dia per ser més forta, més ràpida i per poder aconseguir tots els meus objectius. M'agrada fixar-me reptesi esforçar-me al límit. Sé que sempre puc ser millor que un any abans.

Malgrat la seva joventut, a la Seu parlen molt bé de vostè, i la direcció esportiva del club creu que serà de valuosa ajuda per a l'equip. Quins són els objectius que vostè es fixa en fitxar pel Cadí?

El meu repte és fer el que calgui perquè l'equip guanyi cada partit. Un dels meus objectius és lluitar cada punt en cada partit. Treballaré molt per contribuir als èxits de l'equip i del club.

Des del club es té la percepció que vostè és una jugadora molt completa. Com es defineix Zuzanna a ella mateixa? Quins són els seus punts forts? I les seves debilitats?

Crec que puc jugar amb una bona defensa agressiva. I tant puc jugar d'un com de dos. Però estic segura que encara he de treballar molt la meva preparació física, que és molt important per ser més forta i més ràpida.

Què espera de la propera temporada a la Seu? I a més llarg termini?

M'agradaria poder tenir la certesa que acabarem la temporada amb el títol a les nostres mans. Aquest és el meu pla a priori (riu).