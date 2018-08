Or per a Gonfaus i plata per a Sabata en el mundial júnior

Gran matinal aquest dissabte per a les corredores de l'AE Moutain Runners del Berguedà en els mundials juvenils que s'estan fent al Gran Sasso, a Itàlia. La gironellenca Laia Gonfaus hi ha aconseguit la medalla d'or en la categoria Youth A, de cadets, i la berguedana Clàudia Sabata hi ha guanyat la plata, en el seu cas en la categoria sub-23. Totes dues han obtingut les respectives medalles en el quilòmetre vertical, a l'espera de participar a la competició més llarga, aquest diumenge.

D'aquesta manera, Gonfaus ha guanyat amb un temps de 52.46, davant de l´andorrana Andrea Sinfreu (53.14) i de l'hongaresa Luca Nemeth (55.42). Ha sortit a totes, fent una cursa de menys a més, amb males sensacions al principi però recuperant-se poc a poc. A l'equador de la cursa ja apareixia com una de les favorites a la victòria final ja que duia un bon ritme de cursa. Al final, ha premut l'accelerador i va vèncer per 28 segons de diferència.

Podi revalidat

Per la seva banda, Clàudia Sabata ha tornat a ser segona en uns mundials. Ha corregut amb males sensacions de principi a fi, amb molèsties estomacals i nàusees que no l'han deixada competir en les condicions desitjables.

Tot i això, en el seu darrer any en la categoria, ha tornat a aconseguir una preuada plata amb un temps de 48.58. Ha quedat a 1 minuts i 24 segons de la guanyadora, la suïssa Alessandra Schmid. La tercera posició ha estat per a la russa Iekaterina Riazanova, que ha perdut 43 segons respecte de Sabata.

Aquest diumenge, dia 5, tindrà lloc la cursa gran, amb 22,5 quilòmetres per als sub-23 i 15 per als cadets.