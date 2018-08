Andrea Dovizioso avança els dos favorits i obté la pole a Brno

El pilot italià de Ducati Andrea Dovizioso va aconseguir ahir la pole position en la categoria de MotoGP durant la jornada de classificació del Gran Premi de la República Txeca, desena prova del Mundial. Va avançar els dos primers de la classificació general del campionat, Marc Márquez (Honda) i Valentino Rossi (Yamaha), separats per 46 punts.

Dovizioso va fer una gran última volta a Brno i va parar el rellotge en un temps d'1.54.689. Rossi també es va esperar fins al final per marcar el seu millor registre, però va quedar cinc mil·lèsimes darrere del temps de Márquez, en un dia marcat per l'intensa calor que feia al circuit. No va poder repetir un dia tan bo Dani Pedrosa, que va ser desè, darrere d'Àlex Rins. En canvi, Jorge Lorenzo va fer un bon quart lloc.

En les altres dues categories, un altre italià, Luca Marini, va fer la primera pole de la seva vida, en Moto2, i el local Jakub Kornfeil la va aconseguir en Moto3.