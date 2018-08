Un Barça d'alts i baixos perd en el temps afegit davant el Milan

El jove davanter portuguès André Silva va marcar en el temps de prolongació el gol amb el qual el Milan va vèncer aquesta nit per 1-0 al FC Barcelona en el tercer i últim partit per als dos equips dins de la novena edició del torneig de la Copa Internacional de Campions.

Silva va aprofitar un passi de l'ivorià Franck Kessié i va superar l'arquer alemany del Barcelona, Marc-André Ter Stegen, que havia sortit a la segona part.

El resultat no va reflectir en absolut el succeït en el terreny de joc del Lewi's Stadium de Santa Clara (Califòrnia), on el domini per part del Barcelona va ser complet en tenir més la pilota, generar el millor futbol al centre del camp i crear les ocasions més clares de gol.

Aquestes van començar en el minut u del partit després que els capitans dels dos equips, Sergi Roberto, pel Barcelona, i Alessio Romagnoli, pel Milà, havien sortejat el camp.

Precisament seria el gran joc de Roberto al centre del camp, com a cervell de l'equip, el que va fer que el Barcelona sortís dominador i El Haddadi Munir en la primera acció del partit posés en dificultats l'arquer italià Gianluigi Donnarumma, que es va veure obligat a ficar la manyopla per enviar la pilota a córner.

Als 36 minuts, el brasiler Arthur va estar prop d'aconseguir un altre golàs com el que va aconseguir en el primer partit de la gira davant del Tottenham, quan en un tret directe va obligar Donnarumma a estirar-se per impedir el gol.

Malcom va protagonitzar alguna jugada de brillantor i, en el minut 40, va llançar un tret potent per estavellar l'esfèric amb violència en la fusta de la base del pal esquerre.

Però encara faltava una altra oportunitat més abans que acabés la primera part, que va tenir de nou Munir, quan en el minut 42 va aprofitar una recuperació a la zona d'atac i va disparar potent de cama esquerra perquè la pilota se n'anés lleugerament desviada del pal dret.

Res va canviar a la segona part, amb un Milà molt tancat al voltant a la seva àrea i un Barcelona al qual li va costar també trobar espais.

Com s'esperava, els canvis efectuats pels dos entrenadors van fer que el partit perdés intensitat i les oportunitats de gol també van desaparèixer.

La primera que va arribar en la complementària va anar als 56 minuts quan Malcom va rebre la pilota en el vèrtex esquerre de l'àrea i el brasiler no s'ho va pensar dues vegades per disparar potent i obligar Donnarumma a forçar el córner.

La primera del Milan va arribar en el minut 69 després d'un tret de Suso a la mitja volta i la pilota va arribar als guants de Stegen, substitut de Jasper Cillessen, que va sortir de titular.

El Barcelona va tenir la penúltima del partit en el 85 amb el jove Richard Puig de protagonista, després de posar una pilota picada al defensa portuguès Semedo, que no va acabar de rematar.

Després arribaria de nou Riqui, el més actiu a la segona part, el que va estar a punt d'anotar quan es complia el minut 90.

Quan tot semblava que el guanyador es decidiria per penals, Silva va canviar els plans amb el gol que va valer el triomf al Milan i amb el qual va salvar l'honor en el torneig en aconseguir la primera victòria després d'haver perdut els dos primers partits, davant el Manchester United en la tanda de penals (8-9) després de concloure el temps reglamentari amb empat a 1-1, i 0-1 davant del Tottenham.

El Barcelona també va acabar amb un triomf, el que va aconseguir en la sèrie de penals (5-3) davant del Tottenham, després d'acabar el temps reglamentari 2-2 i va ser golejat (2-4) per la Roma.

- Fitxa tècnica:

1. AC Milan: Donnarumma; Calàbria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Locatelli, Calhanoglu; Suso, Cutrone i Borini. També van jugar: Alen Halilovic, Cristián Zapata, Luca Antonelli, Giacomo Bonaventura, Ignazio Abat, André Silva, José Mauri. Entrenador: Gennaro Gattuso.

0. FC Barcelona: Cillessen; Semedo, Marlon, Lenglet, Miranda; Sergi Roberto, Rafinha, Arthur; Munir, Alcácer i Malcom. També van jugar: Marc-André Ter Stegen, Oscar Mingueza, Richard Puig i Abel Ruiz. Entrenador: Ernesto Valverde.

Gols: 1-0, m.90+2: André Silva.

Incidències: Tercer i últim partit amistós per als dos equips corresponents a la novena edició de la Copa Internacional de Campions, que es va disputar en el Levi's Stadium de Santa Clara (Califòrnia) davant uns 55.000 espectadors, en la seva gran majoria seguidors del FC Barcelona.