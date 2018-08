Carmona i l'equip estatal acaben setens a l'europeu

La gimnasta de Fonollosa Andrea Carmona, del Club Egiba de Manresa, va millorar ahir la seva actuació de dijous i va ajudar el combinat estatal a mantenir la setena posició obtinguda en la primera jornada dels Campionats d'Europa que es disputen a Glasgow. La jove esportista bagenca, de només quinze anys, va evitar la caiguda del primer dia, va afinar la seva posada en acció amb un exercici de gran dificultat i va aconseguir un meritori 12,233 en terra, el seu millor aparell. Va superar de llarg, d'aquesta manera, l'11,233 de la jornada inicial.

Carmona va col·laborar al 150,063 total de l'equip espanyol, tres punts menys que en la jornada inicial, però que va servir per mantenir el setè lloc davant de l'escomesa d'Hongria, que va acabar menys de tres dècimes al seu darrere. De les espanyoles, Ana Pérez va competir en tots els aparells. Va destacar el 13,700 en salt; Helena Bonilla en va fer tres, amb un 13,433 en aquest mateix aparell, que també va ser el millor dels dos que va encarar Paula Raya, amb un 13,200.

La medalla d'or va ser per a Rússia, amb 165,195 punts, davant de França (161,131), i Holanda es va endur el bronze (159,563). A continuació, i just davant d'Espanya, es van classificar Gran Bretanya (157,263), Ucraïna (152,129) i Itàlia (151,496). Avui es fan les finals per aparells sense presència de cap gimnasta espa-nyola.