L'equip estatal de Puiggròs serà a l'europeu sub-18 de 3x3

La selecció espanyola sub-18 femenina de 3x3, amb la manresana Estel Puiggròs a les seves files, es va classificar per a l'europeu de la categoria, que es durà a terme a la ciutat hongaresa de Debrecen del divendres 31 d'agost al diumenge 2 de setembre. Després de la derrota per la mínima contra Itàlia (15-16) i la victòria davant Lituània (20-14) de divendres al preeuropeu de Bari, ahir Espanya va tancar la fase de grups amb un triomf contundent amb Andorra (1-21). L'equip estatal va acabar segona del grup A i es va haver de jugar la classificació contra el tercer del B, Turquia, al qual va vèncer per 11-7. A més d'Espanya, també es van classificar Itàlia i la República Txeca com a campions de grup, i Lituània, que va tombar Eslovàquia en l'altra eliminatòria (13-16). En categoria masculina, els equips que es van endur el bitllet per Debrecen en la competició de Bari van ser Ucraïna, Itàlia, Irlanda i Alemanya.