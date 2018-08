L'Igualada no pot aguantar el físic en el tram final i es deixa empatar a Tarragona

L'Igualada va debutar en el seu primer partit de la pretemporada amb un empat davant del juvenil del Gimnàstic de Tarragona de la Divisió d'Honor (2-2). Els equips van saltar forts en els primers minuts i van gaudir d'un parell d'ocasions clares de gol. Els igualadins de mica en mica van fer-se senyors del partit i després d'una gran combinació col·lectiva, el visitant Goran va obrir la llauna en el marcador al minut 20 de partit. Amb aquest mínim favorable per als blaus es va arribar al descans.

A la represa, l'entrenador visitant Moha va fer molts canvis. Durant els primers minuts de la segona meitat cap equip va gaudir d'aproximacions a la porteria rival. Al minut 63 Pedro va marcar el 0-2 després d'aprofitar una centrada de Javi per la banda dreta. A partir del gol, l'Igualada va tornar a fer canvis per donar aire als seus jugadors i aquest fet el van aprofitar els locals per atacar en el tram final. Els tarragonins, amb 25 jugadors a les seves files, van retallar distàncies a deu minuts del final amb un gol de rebot. Al minut 85 el Tarragona va aprofitar un còrner per empatar a 2 gols, després d'aprofitar una pilota morta dins de l'àrea igualadina. Dimecres vinent l'Igualada rebrà el Santboià, equip que militarà a la Tercera Divisió.