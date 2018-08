L'Obert de la Pobla de Lillet arriba a l'equador amb Movsziszian com a líder

La 28è edició de l'Obert Internacional d'Escacs de la Pobla de Lillet va arribar a l'equador amb l'armeni Karen Movsziszian com a líder en solitari amb 4 punts després de les primeres quatre partides disputades. Movsziszian va derrotar amb blanques el cubà Rolando Alarcón en la quarta ronda d'ahir. El manresà Joan Mellado, del Catalònia, va escalar fins a la segona posició de la classificació amb 3 punts i mig després de no d0nar cap opció al mestre fide català Albert Castillo jugant amb blanques. En la tercera posició de la general hi trobem el mestre internacional cubà Alexey Fernández amb 3 punts i mig després de superar al colombià mestre fide Jorge Renteria.

Avui es disputarà la cinquena ronda per començar a marcar diferències de cara a la classificació general. El líder armeni Movsziszian jugarà amb negres davant del mestre internacional cubà Alexey Fernández. El manresà del Catalònia Joan Mellado també s'enfrontarà amb negres davant del mestre fide català Ferran Cervelló. Mellado tindrà una bona oportunitat per intentar consolidar la segona posició i esperar l'error de Movsziszian.



Àmplia presència del Catalònia

A més a més de la participació del mestre Mellado, el Catalònia hi té una numerosa presència amb un total de cinc escaquistes més. Francesc Masachs, Joan Carles Sanpera, Joan Ramon Menac, Guillem Masdemont i Pere Ribera també competeixen dins de la categoria A amb la gent més experimentada.