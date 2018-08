Or per a Gonfaus i plata per a Sabata en el mundial júnior

Gran matinal ahir per a les cor-redores de l'AE Moutain Runners del Berguedà en els mundials juvenils que s'estan fent al Gran Sasso, a Itàlia. La gironellenca Laia Gonfaus hi va aconseguir la medalla d'or en la categoria Youth A, de cadets, i la berguedana Clàudia Sabata hi va guanyar la plata, en el seu cas, en la categoria sub-23. Totes dues van obtenir les respectives medalles en el quilòmetre vertical, en espera de participar en la competició més llarga.

D'aquesta manera, Gonfaus va guanyar amb un temps de 52.46, davant de l'andorrana Andrea Sinfreu (53.14) i de l'hongaresa Luca Nemeth (55.42). Va sortir a totes, va fer una cursa de menys a més, amb males sensacions al principi però recuperant-se a poc a poc. A l'equador de la cursa ja apareixia com una de les favorites a la victòria final, ja que duia un bon ritme de cursa. Al final, va prémer l'accelerador i va vèncer per 28 segons de diferència.

Podi revalidat

Per la seva banda, Clàudia Sabata va tornar a ser segona en uns mundials. Va córrer amb males sensacions de principi a fi, amb molèsties estomacals i nàusees que no la van deixar competir en les condicions desitjables. Tot i això, en el seu darrer any en la categoria, va tornar a aconseguir una preuada plata amb un temps de 48.58. Va quedar a 1 minut i 24 segons de la guanyadora, la suïssa Alessandra Schmid. La tercera posició va ser per a la russa Iekaterina Riazanova, que va perdre 43 segons respecte de Sabata.

Avui té lloc la cursa gran, amb 22,5 quilòmetres per als sub-23 i 15 per als cadets.