La superioritat ofensiva del Manresa no rep el merescut premi del triomf

Brian Canalejo va tornar a liderar l´atac del Manresa per l´esquerra, amb el suport del lateral Iván Romano

Brian Canalejo va tornar a liderar l´atac del Manresa per l´esquerra, amb el suport del lateral Iván Romano salvador redó

El Manresa va empatar el segon partit de pretemporada, el primer des de l'inici de les sessions preparatòries, dilluns d'aquesta setmana. La igualada contra l'equip juvenil del Sant Andreu, que aquesta temporada militarà al grup 7è de la Lliga Nacional Juvenil, amb l'objectiu de recuperar la plaça perduda a Divisió d'Honor l'abril, no reflecteix la superioritat ofensiva dels blanc-i-vermells ni les bones sensacions que va transmetre el joc combinatiu de l'equip manresà.

La primera part es va disputar amb un ritme de joc baix, propi dels primers partits de preparació i conseqüència, també, de la xafogor que ahir a la tarda imperava a Manresa. Tot i això, en la primera aproximació a porteria dels blanc-i-vermells, els de Piti Belmonte es van avançar a l'electrònic. Brian va forçar un servei de cantonada que ell mateix va servir. David Santos, porter andreuenc, va intentar blocar l'esfèrica sense aconseguir-ho, i va deixar la pilota a l'interior de l'àrea de gol, habilitant Florent per rematar de cap sense oposició i avançar els locals. La primera meitat va ser un monòleg de joc dels blanc-i-vermells. El Manresa va jugar utilitzant el sistema de joc 4-4-2 i va mostrar gust pel joc combinatiu, que s'iniciava en els centrals Florent i Mario. Durant el primer quart d'hora de partit, a més, van destacar l'interior esquerre Brian i el lateral de la mateixa banda Iván Romano. No en va, al minut 15, els manresans ja havien rematat cinc vegades més a porteria, a banda del gol, i a la mitja hora de joc ja duien una dotzena d'aproximacions, això sí, sense que cap d'elles mereixés el qualificatiu d'ocasió clara. Finalment,al minut 34, Roger Alsina va rematar des de la banda esquerra de l'àrea, arran de la base del pal dret de la porteria de Santos. Va ser la millor opció dels blanc-i-vermells en tota la primera meitat, si n'exceptuem el gol transformat. Els andreuencs es limitaven a aguantar les escomeses locals amb ordre defensiu, parapetats en un 4-4-2. Però tres minuts abans del descans,van trenar una excel·lent jugada de contraatac, culminada amb una genial asisstència de Jurado, que va deixar sol a Álex Romero per superar amb una vaselina creuada la sortida precipitada d'Álvaro Herzog. Quinze arribades dels manresans havien tingut el mateix premi que tres dels visitants.

A la represa, Belmonte va fer coincidir a l'equip Carles Montoro, Brian i Manel Sala. Els manresans van prémer l'accelerador ofensiu i van crear set ocasions en vint minuts. Va sorprendre l'entesa entre Montoro i Manel Sala. Dues rematades creuades de l'egarenc (minus 46 i 70) i una tercera massa alta (minut 65); dues aturades del porter andreuenc Apostolos a dos xuts a boca de canó de Montoro (minuts 58 i 60); una tercera aturada del jove porter per desviar a córner una rematada de cap d'Álvaro Correa (minut 48); i una altra excel·lent intervenció d'Apostolos per conjurar una assistència de Montoro a Manel Sala van segellar l'empat. L'àrbitre va donar per finalitzat el partit al minut 88 i 18 segons.