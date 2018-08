Vall i Garcia accedeixen a la final dels 100 braça i aspiraran a ser al podi

Les barcelonines Jessica Vall i Marina Garcia disputaran avui la final dels 100 metres braça dels europeus de Glasgow, després de superar les semifinals disputades ahir. Vall va entrar-hi amb el quart millor temps i Garcia, amb el sisè, amb la qual cosa lluitaran per pujar avui al podi.

Vall va ser segona de la seva sèrie gràcies a un temps d'1.06.98 i va demostrar que està decidida a lluitar pels metalls, tot i que serà molt difícil. Ahir, la russa Iulia Efímova va marcar uns estratosfèrics 1.05.77, que ara per ara semblen lluny de l'abast de la catalana, que té el rècord d'Espanya en 1.06.44. El segon millor registre d'ahir va ser per a la britànica Marie Siobhan O'Connor i el tercer, per a la italiana Arianna Castiglioni. Garcia, per la seva banda, va fer 1.07.48 amb un gran final de prova en els darrers cinquanta metres.

De la resta de la participació espanyola d'ahir va destacar el vuitè lloc de la madrilenya Jimena Pérez, amb un temps de 8.35.51. Sortia amb el sisè millor temps. El triomf va ser per a la italiana Simona Quadarella.



Dos rècords del món

La jornada d'ahir a la piscina va veure dos rècords del món. El primer va ser el que va batre l'anglès Adam Peaty en els 100 metres braça masculins, amb un registre de 57 segons justos, amb els quals va batre els 57.13 dels Jocs de Rio. Va superar el seu compatriota James Wilby i el rus Anton Txupkov.

L'altre plusmarca universal va ser l'obtinguda pel júnior rus Kliment Kolesníkov, que va superar la millor marca mundial dels 50 metres esquena amb un temps de 24 segons justos i va batre el rècord que ostentava el britànic Liam Tancock des de feia nou anys. En la resta de finals, la sueca Sarah Sjöström va imposar-se en els 100 papallona i en els 50 metres lliures, en pocs minuts de diferència, i Alemanya va vèncer en els 4x200 lliures.