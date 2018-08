Andreu Peralta continuarà com a entrenador del CE Manresa juvenil

El juvenil del CE Manresa continuarà en mans d'Andreu Peralta com a primer entrenador del conjunt manresà. Peralta, que ja va acabar la temporada passada al capdavant d'aquest equip a Lliga Nacional, continuarà lligat una temporada més a l'equip blanc-i-vermell. El màxim equip del futbol base del club del Nou Congost disputarà la propera temporada a Preferent després de perdre la categoria l'any passat. Peralta estarà acompanyat per Joan Marín, Javi Martos i Dani Quirós com a ajudants.

L'equip manresà mirarà de treballar durant la pretemporada per intentar arribar amb la millor forma possible a l'inici de la lliga (encara no es coneix el calendari). L'objectiu del juvenil del CE Manresa serà acabar en les primeres posicions per intentar tornar a deixar l'equip a la Lliga Nacional, categoria que ha defensat durant moltes campanyes.