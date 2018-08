La Balconada, un sentiment únic pel futbol

«Tothom que és o ha jugat a la Balconada té un sentiment únic pel futbol d'aquí, sempre pertanys al barri», expressa el president de la Unió Esportiva Balconada, José Manuel Martín. Ell ha estat testimoni d'un ascens molt important del club després de tres anys de lluita.

«És molt complicat mantenir equips, especialment de la base, amb un camp de terra. És molt difícil mantenir jugadors i també ens ha faltat sort. Però, malgrat tot, l'equip ha tornat on havia d'estar», assegura Martín.

El primer equip de la Balconada ha viscut una temporada molt competitiva juntament amb el Castellbell i l'Avinyó. Els tres equips han estat els més forts del grup 2 de Quarta Catalana i han mantingut un pols fins a les darreres jornades. Els manresans van anar a remolc dels dos altres equips en molts moments de la temporada però no van desistir. «No vam perdre la fe en cap moment i la feina de l'entrenador per motivar l'equip ha estat decisiva», explica el president.

Una vegada l'equip va aconseguir el triomf al camp de l'Avinyó, clau per a la consecució de l'ascens, va disputar la promoció contra el Centelles. En el partit de la Balconada, l'equip va ser molt superior però només va poder treure un 4-2. En la tornada va tenir més problemes però va aconseguir el seu objectiu en derrotar l'equip osonenc per 1-2.



L'equip entrenat per Carlos Ballesteros la temporada anterior era un grup integrat per una majoria de jugadors de la Balconada. «En els darrers anys, la majoria dels jugadors marxaven del club però tornaven al cap d'un temps. Els que venien d'altres clubs sempre s'han trobat un grup molt unit», explica Martín.

El bloc de jugadors va ser una pinya tant dins com fora del camp, aspecte clau per a la consecució de l'ascens. L'equip de Ballesteros va proposar un futbol atractiu i de toc malgrat les dificultats del camp de terra. «Som un equip que proposa bon futbol, ens agrada tenir la pilota i per això estem intentant portar la gespa a les nostres instal·lacions», afirma el president.

En aquest sentit, l'Ajuntament de Manresa va prometre al club que la temporada que ve se centraria en el projecte de la gespa, després de tancar l'últim amb la Pirinaica.

La nova temporada per als del barri manresà es presenta molt exigent, amb una nova persona al timó de l'equip: Julio Jané. Ell serà l'entrenador de l'equip després que Ballesteros hi hagi renunciat per centrar-se en d'altres coses. Jané va ser l'entrenador de l'infantil la temporada passada i havia estat porter de l'equip fa uns anys.