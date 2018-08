Dovizioso guanya la guerra de Ducati a Lorenzo i Márquez és més líder

Després d'una setmana de batalles a través dels mitjans de comunicació, amb crítiques cap a una i l'altra banda, Andrea Dovizioso va guanyar la guerra de Ducati i el seu segon Gran Premi de la temporada davant del seu company d'equip fins a final d'any Jorge Lorenzo. En un circuit llarg com el de Brno, ample i amb rectes, la punta de velocitat de la marca de Borgo Panigale va imposar el seu ritme, malgrat que tots dos pilots van haver de lluitar en un final apassionant contra un Marc Márquez que va preferir no arriscar i endur-se 16 punts que li van molt bé per ampliar la diferència sobre Valentino Rossi en el campionat del món.

El pilot italià, que sortia amb la pole des de dissabte, va haver de lluitar de valent per posar-se primer després d'un principi de cursa millor per al seu gran rival d'ahir. Finalment, tant Crutchlow com Rossi van anar perdent pistonada i es va formar el triplet de davant. Tots tres es van anar avançant en les frenades, però en l'últim gir Dovizioso va adquirir una diferència que ja no va poder ser retallada per un Lorenzo que també va ser destorbat per Márquez, que els volia avançar tots dos.

En Moto2, Àlex Márquez va caure i va veure com Miguel Oliveira i Francesco Bagnaia s'escapen en el campionat. El portuguès és el nou líder, com ho és Marco Bezzecchi en Moto3, tot i ser només sisè ahir.