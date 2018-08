L'hoquei en línia agafa impuls a Igualada i tindrà tres equips en les lligues estatals

«Aquest últim curs hem recollit els fruits de la feina desenvolupada els darrers anys». Jaume Sabaté, president de l'Associació Esportiva Hoquei Línia Igualada, avalua així la temporada esportiva en què els equips de l'entitat han tornat a lluir esportivament. Enguany, el sènior masculí de l'històric club anoienc ha segellat el seu retorn a les competicions estatals. Alhora, la formació infantil igualadina s'ha guanyat el dret a competir, la propera temporada, amb els millors equips de l'Estat, mentre l'equip prebenjamí assolia el títol de campió de Catalunya. Sens dubte, l'hoquei en línia igualadí agafa embranzida.



Un parèntesi de tres temporades

Després de signar una notable tercera posició final a la lliga estatal el curs esportiu 2014-15, l'AE Hoquei Línia Igualada va haver de retirar l'equip sènior masculí de les competicions d'àmbit estatal i català. El club es quedava sense el seu buc insígnia i l'hoquei en línia espanyol perdia el reeixit campió de la temporada 2000-01.

Tot i això, ja feia anys que l'entitat s'havia abocat en la constitució d'una estructura esportiva piramidal amb Josep Anton Ropero. L'objectiu era crear una àmplia i sòlida base de jugadors, entre les categories prebenjamí i infantil, per sembrar la llavor del futur d'un club que, enguany, fa vint-i-cinc anys que competeix.

L'equip sènior va reaparèixer a la Lliga Catalana després d'un breu parèntesi d'un curs, però no ha estat fins aquesta temporada que l'AE Hoquei Línia Igualada s'ha plantejat recuperar el seu lloc a les competicions estatals.

A la fase d'ascens disputada a Valladolid el 30 de juny i l'1 de juliol, l'equip liderat a la porteria per Joan Carles Santano, i a la pista per l'emblemàtic Toni Marcet i per Nil Domènech, es va imposar al gallec CP Lóstregos Lucus per 5 a 2, va empatar amb el Roller Múrcia (6 a 6) i es va fer amb una plaça a la Lliga Plata, la tercera categoria estatal, en derrotar per 3 a 1 el castellonenc CP Llops Vila-reial.

«Vam cedir un empat amb el Roller Múrcia després de dur un avantatge de dos gols, cinc a tres. En el partit decisiu, tot i que el Vila-reial es va avançar al marcador, els vam aclaparar amb el nostre joc i vam vèncer amb claredat», assenyala Marcet. Aquell mateix dia, a Sagunt, l'infantil igualadí també es va fer amb una plaça a les lligues estatals. El sènior i l'infantil s'afegien així a l'equip aleví, consolidat en les competicions espanyoles.

«Hem tingut sis equips en competició formats per una setantena de jugadors: el sènior, el juvenil, l'infantil, l'aleví, el benjamí i el prebenjamí. A més, tenim una economia sanejada, amb un pressupost de 35.000 euros que, el curs vinent, s'enfilarà fins als 42.000», conclou Jaume Sabaté.