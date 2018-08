Les pistes de vòlei platja ja són actives aquest estiu al Congost de Manresa

El recinte de 34,5x22 metres dissenyat fa uns mesos per a la pràctica del vòlei platja ja és actiu a la zona esportiva del Congost de Manresa. Aquesta vella reivindicació, sobretot de la gent del Volei 6 Manresa, i arran d'una proposta a l'equip de govern per part de la CUP, ja és disponible aquest estiu, degudament equipat. Es tracta d'una espai en què hi poden arribar a cabre tres pistes, que pot ser utilitzat també per a jugar a altres especialitats amb sorra, com el rugbi o l'handbol. D'aquesta forma, l'Ajuntament de Manresa ha donat resposta a una necessitat de la ciutat davant l'increment de la pràctica del vòlei platja com ho demostra el fet que cada vegada són més els adeptes que participen en el torneig que s'organitza el juliol a la plaça Major.

El Volei 6 Manresa serà el club que tindrà un conveni d'utilització regular de l'espai per a les seves activitats, tot i que al llarg de moltes hores del dia serà d'utilització lliure, sota petició als conserges que hi ha regularment a la zona esportiva del Congost.