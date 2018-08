«El porter sol ser el pal de paller d'un equip d'hoquei en línia»

Va ser un dels jugadors que van constituir el club i van jugar la primera Lliga Catalana el 1993. Als 48 anys, la seva aportació ha estat fonamental per retornar a les competicions estatals

Va abandonar la pràctica de l'hoquei en línia el 2009, aparentment de forma definitiva. Enrere quedaven els títols estatals i la participació en mundials. Quasi cinc anys després, s'hi va reincorporar per ajudar l'equip en els tres dar-rers partits del curs. Des d'aleshores, torna a palesar la seva qualitat a la porteria de l'AE Hoquei Línia Igualada.



Què el va impulsar a tornar a les pistes d'hoquei en línia?

L'equip s'havia quedat sense porter per una inoportuna lesió de Pol Valls. Jaume Doncel em va demanar de reincorporar-me per jugar els últims tres partits de la lliga estatal. Des d'aleshores torno a jugar i m'he incorporat a la junta com a vicepresident.

Després d'aquells tres partits, l'equip va deixar de competir durant una temporada.

En el primer entrenament per jugar aquells partits, vaig presenciar una picabaralla entre companys. Em va recordar una reflexió de Jordi Llorach, el tècnic amb qui vam guanyar la primera Lliga Catalana a Vic, el 1998. L'Igualada Hoquei Club va començar a gua-nyar títols després d'estar un any sense equip sènior. Era necessari aquest parèntesi.

Quines han estat les claus del retorn a les competicions estatals, a la Lliga Plata?

El rigor del treball fet durant els dos darrers cursos. La reincorporació de jugadors que no jugaven com Toni Marcet i Oriol Morera. El retorn de Nil Domènech i Samu Ferreira. El primer havia estat exercint d'entrenador a Namíbia i el segon jugava a l'AE Sant Andreu. I el compromís dels joves, de Marc Cano, Adam Gràcia o Oriol Sánchez, l'altre porter.

Quin rol té el porter en un equip d'hoquei en línia?

Ha de ser el pal de paller del seu equip, transmetre seguretat als seus companys, aportar equilibri. Personalment, a més, m'agrada fer pinya i propiciar el compromís de tots els jugadors amb els objectius col·lectius. Finalment, en aquest moment de la meva trajectòria, em pertoca una última funció: ajudar a completar la formació dels porters que hauran d'agafar el meu relleu. Sobretot, vull transmetre tots els meus coneixements a Oriol Sánchez, un jove de 17 anys responsable, treballador, perseverant. Ell és el futur de la porteria de l'equip sènior.

Per al futur de l'entitat, tornar a jugar a nivell estatal era fonamental?

Sens dubte! La Lliga Catalana, en aquests moments, és una competició sense al·licients. Per tornar a ser un equip atractiu, per créixer, per recuperar el prestigi i els jugadors de casa que han emigrat, havíem d'accedir a la Lliga Plata. A les fases d'ascens, Toni Marcet i Nil Domènech van assumir la direcció d'una línia de joc, és a dir, d'un grup de quatre jugadors que han d'estar junts a la pista i van conduir l'equip a l'objectiu.

Amb la base de l'equip actual es pot competir a la Lliga Plata?

Existeix la possibilitat que perdem un parell de jugadors per motius diferents. La incorporació de Jason Goodwin com a tècnic i jugador és un al·licient, però per fer un bon paper ens farien falta un parell de reforços més. En el nostre esport, l'ideal és tenir un equip amb dos porters i tres línies de quatre jugadors.

Existeix la possibilitat que Igualada disposi a mitjà termini d'una pista específica per a l'hoquei en línia?

L'actual equip de govern ha assumit el compromís de construir una futura instal·lació de dues pistes per als esports de rodes. Una d'aquestes pistes seria per als equips d'hoquei tradicional, per al patinatge artístic, i l'altra per l'hoquei en línia, amb unes dimensions de 25x50 metres.

Un dels altres grans encerts del club ha estat assumir l'organització de la SpartanKids?

És un torneig d'hoquei en línia per a equips base de totes les edats que se celebra per Setmana Santa. La primera edició va ser el 2016. Enguany, hi han competit 44 equips i més de 600 jugadors provinents de Namíbia, Finlàndia, Irlanda, el Regne Unit, Alemanya, Suïssa, Eslovènia, Itàlia i Espanya. El pavelló de les Comes s'omple a vessar i l'hoquei en línia adquireix tot el protagonisme.