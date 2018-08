La possibilitat d'adquirir més velocitat atrau els joves als patins en línia

El planter de l'AE Hoquei Línia Igualada gaudeix de jugadors apassionats per aquest esport. La quantitat i la qualitat dels jugadors de les formacions prebenjamí, benjamí, aleví i infantil garanteixen el futur d'aquest esport a la capital de l'Anoia. Però, què impulsa un infant a optar per l'hoquei en línia en un dels bastions de l'hoquei patins a Catalunya?

Martí Roig Cots, de 13 anys, juga de davanter a l'equip aleví de l'entitat. Aquest darrer curs ha participat amb el seu equip en les competicions d'àmbit català i estatal i ha col·laborat en la consecució d'una plaça per a la propera Lliga Nacional Infantil. Roig relata que «quan tenia 4 anys, a l'escola de l'Ateneu Igualadí van començar a fer una activitat extraescolar de patinatge. Podies dur els tipus de patins que volguessis, i jo vaig optar pels patins en línia». El primer tast d'hoquei en línia el va fer a l'escola, amb Josep Anton Ropero, monitor de l'activitat. «Quan ja feia un any que patinava, el Rope va dur uns estics i uns pucks amb els quals vam fer circuits i jugar partits d'hoquei en línia». «Em va encantar!», exclama Roig. Als 6 anys, l'igualadí va fer una breu incursió en un equip d'hoquei patins, el Montbui, això sí, sempre abillat amb els patins en línia a excepció d'una vesprada. «Em vaig sentir molt incòmode amb els patins de quatre rodes». Aquella nit va deixar el Montbui.

Martí Roig exposa les diferències entre els patins en línia i els tradicionals. «En els patins de quatre rodes el fre és al davant, i has d'abocar lleugerament el cos endavant per frenar. Els patins en línia no duen frens. Has d'aprendre a frenar girant cap als costats, fent un moviment molt semblant al que faries per frenar amb uns esquís». «Amb el patins en línia pots adquirir més velocitat, però també exigeixen tenir més capacitat d'equilibri», conclou.

L'estand que l'AE Hoquei Línia Igualada va col·locar a la Fira d'Igualada del 2012 va ser el nexe d'unió definitiu entre Martí Roig i l'hoquei en línia. La passada va ser la seva sisena temporada defensant la samarreta del club.

El seu germà Marc, de 8 anys, es va iniciar el 2014 a l'escola del club. Tot i que la majoria de jugadors només tenien sis anys, el curs esportiu 2016-17 va començar a competir com a prebenjamí. Els anoiencs «vam quedar subcampions de Catalunya», assenyala Marc Roig, una classificació que enguany han millorat. «Jugo de defensa. La meva missió és marcar un davanter a l'home i iniciar les jugades», tot i que el que més agrada al Marc és «prendre la pilota als oponents».

Són els successors dels pioners de l'hoquei en línia a la capital de l'Anoia: Xavier Vila, Jordi Adzet, Xavier Aguilera, Jordi Carbonell, Ramon Figueras, Albert Garcia, Manel Jorba, Toni Marcet, Jordi Marimon, Jordi Montells, Nino Moreno, Paco Royo, Joan Sala, Daniel Servera, Joan Carles Santano, Jordi Soteras, etc.