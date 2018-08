Sabata i Gonfaus guanyen la prova gran dels mundials

La berguedana Clàudia Sabata i la gironellenca Laia Gonfaus, totes dues de l'AE Moutain Runners del Berguedà, van completar ahir un cap de setmana gairebé perfecte en els mundials juvenils de curses de muntanya, que s'han celebrat durant tot el cap de setmana al Gran Sasso, a la regió de l'Aquila, a Itàlia. La primera, que havia quedat en segon lloc dissabte en la cursa vertical, llastada per problemes estomacals, va refer-se ahir i va guanyar la prova llarga. La segona va confirmar el seu or de la jornada anterior i també va vèncer l'endemà, amb la qual cosa tornarà a casa amb dos ors.



Gaudint de la cursa

En la prova sub-23, amb 22,1 quilòmetres de recorregut i un desnivell positiu de 2.215 metres, Sabata no va tenir rival i va guanyar amb un temps de 3.04.28, amb un quart d'hora de diferència respecte de la segona classificada, la russa Ekaterina Riazanova (3.19.47) i més de 21 minuts sobre la tercera, l'estatunidenca Meg Lane (3.25.50). D'aquesta manera, en la seva última cursa a la categoria en uns mundials, va revalidar el títol del campionat anterior.

La corredora berguedana va mostrar-se implacable i va dominar de principi a fi. Va explicar que «la meva cursa ha estat constant. He intentat sortir amb el cap clar, després de les males sensacions de les últimes setmanes. Finalment avui m'he trobat molt bé i he gaudit molt de la cursa».



Sense rival

Pel que fa a la categoria cadet, Laia Gonfaus, que ja havia guanyat en la cursa vertical del dia anterior, tampoc no va patir gaire per gua-nyar en la prova llarga, que no ho era tant com la dels sub-23, amb 15 quilòmetres de distància i 1.400 metres de desnivell positiu. Ahir, en una competició en què van competir cinc corredores, la gironellenca va vèncer amb un temps de 2.23.53 i va quedar davant de les mateixes rivals de dissabte, l'andorrana Andrea Sinfreu (2.31.39) i l'hongaresa Luca Nemeth (2.32.19). Va explicar, després de la cursa, que «he seguit Irati Zubizarreta fins a l'encreauament i a partir d'allà he anat sola tota la cursa. M'he perdut en una zona amb cent metres de desnivell i l'organització s'ha pensat que em retirava», però no va ser així i va enfilar directa cap a la línia de meta.



També cau la combinada

Les medalles d'or aconseguides ahir per Clàudia Sabata i Laia Gonfaus en portaven dues més d'afegides, les de la combinada, com a corredores amb millor resultat en la suma de les dues curses, la de dissabte i la de diumenge. Per aquest motiu, es pot dir que marxen d'Itàlia amb tres metalls cadascuna penjats del coll.

La competició va ser positiva per a l'equip espanyol, que va concloure la jornada d'ahir amb dues medalles més, un or i una plata, a més d'un altre or en la combinada per a Dani Osanz.