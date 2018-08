Thierno Diallo viatja avui a Glasgow per participar en l'europeu per equips

Thierno Diallo no debutarà a la competició europea fins dijous arxiu particular

L'aventura dels gimnastes formats al Club Egiba de Manresa segueix, després d'una jornada de descans, als Campionats d'Europa d'artística que es disputen aquests dies a Glasgow. Després de la participació de la competidora de Fonollosa Andrea Carmona, en la prova sènior, i de la gironellenca Lorena Medina en la júnior, aquesta setmana serà el torn del manresà Thierno Boubacar Diallo, que formarà part del combinat espanyol que prendrà part en la competició per equips, que s'inicia dijous.

Per aquest motiu, Diallo, que ja va ser medalla d'or amb aquest conjunt en els Jocs Mediterranis de Tarragona, viatja avui a Glasgow. A partir de demà farà els primers entrenaments i proves de cara al debut, que tindrà lloc dijous en la primera jornada del concurs per equips. Encara no se sap en quin torn participarà, però sembla que, tal com va passar amb les noies, serà en el penúltim, cap a les cinc de la tarda, hora de Catalunya.

L'equip espanyol intentarà lluitar per entrar entre els vuit primers, un fet que li permetria disputar la final de dissabte, tal com va fer el conjunt femení. A més de Diallo, formen l'equip Alberto Tallón, Nicolau Mir, Rayderley Zapata i Néstor Abad. Encara no se sap en quins aparells intervindrà el manresà. Tal com passava amb les noies, en cadascun d'ells intervindran els tres millors especialistes de l'equip. Diallo destaca en paral·leles, cavall amb arcs i barra.



Medalles molt repartides

Mentre Glasgow es prepara per a l'inici de la competició masculina, ahir va finalitzar la femenina amb les quatre finals per aparells. En cap d'elles no hi va haver cap representant de l'equip espanyol. Les medalles van estar molt repartides entre diversos països, tot i que van destacar les belgues, amb un or, una plata i un bronze.

D'aquesta manera, en la prova de salt, la primera posició va ser per a l'hongaresa Boglarka Devai, que es va imposar a la russa Angelina Melnikova i a la romanesa Denisa Golgota; en les asimètriques va arribar el primer dels podis de la belga Nina Derwael, que va aconseguir la medalla d'or en derrotar la sueca Jonna Adlerteg i la mencionada russa Melinikova; no va poder guanyar, en canvi, en la barra d'equilibris, ja que va ser segona, derrotada per l'holandesa Sanne Wevers. En aquest aparell, la tercera posició va ser per a la francesa Marine Boyer; finalment, en terra, l'aparell en què va competir Andrea Carmona, l'or va ser per a la francesa Melanie de Jesus, que es va imposar a la romanesa Golgota, que obtenia el seu segon metall, i a una altra belga, Axelle Klinckaert.

L'equip estatal marxa de Glasgow amb la setena posició de l'equip sènior i amb l'onzè del combinat júnior.