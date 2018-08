Bona arrancada de la selecció estatal al mundial femení sub-20

La selecció estatal sub-20 femenina de la santfruitosenca Paula Fernández, que ahir no va jugar, va aconseguir guanyar el primer compromís del mundial de la categoria que se celebra a França. El conjunt que dirigeix Pedro López va golejar Paraguai per un rotund 4 a 1, amb la blaugrana Patri Guijarro com a estrella, en ser l'autora de tres dels quatre gols.

Espanya va marcar el ritme des de l'inici de la confrontació amb Guijarro com a directora d'orquestra i amb les bones arrancades d'Aitana Bonmatí i Clàudia Pina en atac. Paraguai es veia desbordada però la seva portera, Isabel Ortiz, es mostrava molt inspirada, amb diverses intervencions de molt mèrit. Quan s'apropava el temps de descans, i després d'un llançament al travesser de la paraguaiana Fabiola Sandoval, va arribar el primer gol d'Espanya amb una bona acció individual de Guijarro (min 40).

A la represa, ben aviat va arribar el 2 a 0, obra en aquest cas de Clàudia Pina, ben assistida per la pròpia Guijarro (min 49).

Ni amb els dos gols de desavantatge es va rendir Paraguai, que va disposar d'una altra rematada al travesser abans del 2 a 1, marcat per Jésica Martínez (min 62). Però dos minuts després, Patri Guijarro va posar les coses al seu lloc amb el tercer gol, arrodonit amb el quart en temps de descompte. Quan faltaven uns deu minuts per al final, Paula Fernández estava a punt de sortir, però la lesió d'Ona Batlle va fer canviar els plans del seleccionador.