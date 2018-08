La Catalunya Central, present als Europeus d'Atletisme

La manresana Mònica Clemente i la vallesana Mar Juárez, ambdues atletes de l'Avinent CA Manresa, desembolicaran avui dimarts el caramel de la temporada, la seva primera participació en un campionat europeu absolut d'atletisme. També per a l'entitat a la que pertanyen és el primer cop que compta amb alguna atleta femenina en una competició d'aquest alt nivell.

Mònica Clemente, de 23 anys, i formada a l'escola manresana d'atletisme, participarà avui a Berlín en el concurs de salt amb perxa. I ho farà gràcies a una progressió molt bona els darrers mesos, culminada en els campionats d'Espanya absoluts celebrats a Getafe el juliol, que va guanyar aconseguint la marca mínima de 4,45 m per ser als europeus. Una marca que segurament haurà de millorar avui a partir de les 19.05 h, si vol aconseguir plaça de finalista. I és que la distància requerida en primera instància per ser a la final de forma directa és de 4,55 m (si no hi ha dotze atletes que ho aconsegueixin, la marca anirà baixant fins a arribar al nombre d'atletes finalistes).

La pròpia Mònica Clemente ha comentat que «no veig impossible ser una de les finalistes. Les sensacions són bones, però estem parlant d'unes marques que no he aconseguit mai encara. Caldrà veure quin dia tinc jo i també el de les altres atletes. No em vull obsessionar en fer una marca o una altra. Per a mi, aquests europeus han de ser una experiència per aprendre i per sortir més motivada de cara a fer front a nous reptes. A principi de temporada havíem parlat de la possibilitat d'arribar aquí, però ho veia molt difícil. Ha estat un regal per tot l'esforç fet».

Al concurs de perxa hi prendran part 28 perxistes repartides en dos grups, que competiran de forma simultània (dues perxes). En el cas de la manresana, té clar que començarà «amb els 4 metres, que em poden servir per veure les sensacions i per provar amb quines perxes puc fer-ho millor. Jo, en el meu cas, en porto sis de duresa diferent. Després de 4 metres ja s'haurà de saltar per aquest ordre: 4,20, 4,35, 4,45 i 4,55. A veure on puc arribar».

Per a Mònica Clemente, aquesta no serà la darrera competició de la temporada, ja que ha estat convocada per participar, igualment, amb la selecció estatal absoluta, en els campionats Iberoamericans, que s'han de celebrar del 24 al 26 d'agost a Trujillo, al Perú.



50 km marxa, la prova més dura

Mar Juárez és de Mollet i porta tres anys a l'Avinent CA Manresa. Ella és especialista en marxa atlètica i a Berlín competirà, avui mateix a les 8.35 h, en els 50 quilòmetres, la prova segurament més dura del programa. Juárez va tenir la seva primera experiència internacional absoluta el mes de maig passat quan va participar en la Copa del Món de marxa a Taicang, a la Xina. Allà va classificar-se en la dissetena posició després de 4 h 30' 30'' de competició. A Berlín surt amb la novena millor marca i la seva aspiració es la classificació entre les vuit primeres. «Serà el segon cop a la meva carrera esportiva que faig els 50 km, una prova que fins a aquest mateix any no formava part del calendari femení d'atletisme. Aquesta és una distància que no es pot fer moltes vegades a l'any perquè costa recuperar-te. Normalment, guanya l'atleta més intel·ligent. El punt de crisi és entre el quilòmetre 40 i 42; si superem aquesta barrera tenim molt de guanyat. Fem servir moltes tècniques de relaxació perquè estem parlant de més de quatre hores de marxa atlètica. Aquí a Berlín, els organitzadors tenen molta por de la calor. Es preveu que la prova comenci amb 22-23 graus i acabi amb més de 30. Els avituallaments són clau i els tenim ben estudiats, tant els personals com els de l'organització».

Els 50 km marxa es fan conjuntament homes i dones per un circuit de 2 km pel centre de Berlín. Segons Mar Juárez, aquesta distància no es pot entrenar com a tal «ja que arribem com a molt a 35 o 40 km. El curiós és que fent la preparació per competir a Berlín, aquest any, he fet millors marques personals en els 5, 10 i 20 km».



Esther Guerrero als 1.500 metres

L'atleta gironina Esther Guerrero, entrenada pel manresà Joan Lleonart, participarà divendres a les semifinals dels 1.500 metres (12 h). Guerrero ha canviat la distància de 800 pels 1.500 i aspira a classificar-se per a la final del diumenge amb les dotze millors. Lleonart ha comentat que «per ser competitius internacionalment havíem de fer el canvi de distància».