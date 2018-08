Diploma europeu per a Mar Juárez en els 50 km marxa de Berlín

Era el seu objectiu i l'ha acomplert. L'atleta de l'Avinent CA Manresa Mar Juárez s'ha classificat vuitena i per tant ha aconseguit diploma de finalista en els 50 km marxa dels campionats d'Europa d'atletisme que es celebren a Berlín (Alemanya). Juárez ha invertit un temps de 4 h 28' 58'' per totalitzar 25 cops un circuit de dos quilòmetres pel centre de Berlín. Amb el registre d'avui, Juárez ha millorat les 4 h 30' 30'' de la seva participació a la Copa del Món de la Xina el maig passat quan va ser dissetena classificada. Aquest era el primer cop que els 50 km marxa femenins entraven en el programa d'uns campionats d'Europa. La primera posició ha estat per la portuguesa Ines Henriques amb 4 h 09' 21'' i la medalla de bronze per a l'espanyola Julia Takács amb 4 h 15' 22''