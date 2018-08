Ignasi Ávila guanya el Mundial de ciclisme adaptat en tàndem

Un metall més a la seva col·leció de reconeixements en Mundials i Jocs Paralímpics. El ciclista bagenc Ignasi Ávila (ara resident a Esplugues) i el seu company Joan Font (vilanoví) han aconseguit aquest cap de setmana el títol de campions del món de ciclisme adaptat en carretera i en la modalitat de tàndems.

A la prova celebrada a la ciutat italiana de Maniago, Ávila i Font es van infiltrar des de l'inici en una escapada amb els polonesos Marcin Polak i Midial Ladosz; una fuga de més de 100 km que va acabar per ser la bona. Per darrere, dos components més de la selecció estatal, Noel Martín i Adolfo Bellido, van anular des del darrere qualsevol moviment dels adversaris que tractaven d'atrapar a Ávila i Font. Un agònic esprint va donar el triomf a la parella catalana per davant dels polonesos. En tercera posició, Martín i Bellido, que van entrar 26 segons després dels primers classificats.

Aquest és el segon cop que Ávila i Font aconsegueixen el títol mundial de ciclisme adaptat en carretera en tàndems. El primer va ser el 2015 a Nottwil, a Suïssa. L'any passat, a Los Angeles, ells mateixos van aconseguir l'or en la modalitat de persecució.

A Itàlia, el balanç final del combinat paralímpic espanyol va ser d'onze medalles (un or, el d'Ávila i Font, dues plates i vuit bronzes), que supera les quatre medalles aconseguides per l'equip estatal en els mundials de Sud-àfrica del 2017 i les tres dels darrers Jocs Paralímpics de Río 2016.