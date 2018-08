L'ala-pivot Quincy Miller, reforç estrella del Joventut per a la temporada que ve

El Divina Seguros Joventut ha fitxat aquest dimarts a l'ala-pivot nord-americà Quincy Miller per una temporada, segons ha informat el club verd-i-negre. Miller (Chicago, 1992) mesura 2,08 d'altura i té experiència a l'NBA i a l'Eurolliga. A la lliga professional nord-americana va jugar 69 partits en tres temporades amb Denver, Sacramento i Detroit després de ser elegit pels Nuggets de Denver en la segona ronda (número 38) del draft del 2012.

La temporada 2015-2016, Miller va fer el salt a Europa per jugar en l'Estrella Roja de Belgrad, on va fer una mitjana de 14,1 punts i 5,7 rebots en 24 partits d'Eurolliga en la seva millor temporada com a professional. Això li va valer per ser fitxat la següent temporada pel Maccabi de Tel Aviv. La temporada passada només va jugar un partit amb el Brose Basket Bamberg a l'inici del curs per acabar a Puerto Rico jugant al Piratas de Quebradillas.

Miller és un jugador que destaca per "la seva capacitat per anotar des de totes les posicions de la pista i amb una gran habilitat per finalitzar les jugades amb contundència prop del cèrcol per la seva envergadura", segons la nota feta pública pel club de Badalona. Quincy Miller és el quart fitxatge que realitza el Divina Seguros Joventut per a la temporada que ve després dels escortes Shawn Dawson i Dakota Mathias, i l'ala-pivot Coner Morgan.