L'Espanyol fa oficial la sortida d'Aarón Martín cap al Magúncia

La sortida d'Aarón Martín cap al Magúncia de la Bundesliga ja és un fet. L'Espanyol va arribar a un acord amb el club alemany, que inclou diversos condicionants que podrien acabar sumant un total de 12 milions d'euros. Enguany, el club blanc-i-blau ingressarà 3 milions en concepte de cessió. Si el lateral de Montmeló arriba a disputar 10 partits oficials, el Magúncia pagarà 6 milions més i es quedarà amb els drets del futbolista. Per últim, hi hauria un suplement de 3 milions més en funció de diverses variables. A banda, en cas d'una posterior venda per part del Magúncia a un altre equip abans del 31 d'agost del 2019, l'Espanyol obtindria el 12 % de l'operació i, a partir de l'1 de setembre, el 10 %.

Ahir també es va fer la roda de premsa de renovació de David López, que continuarà al club fins al 2023. El jugador va expressar que «la meva única prioritat era estar aquí. M'ha dolgut que es dubtés de la meva lleialtat».

En aquest mateix acte, el director de futbol professional de l'Espanyol, Francisco Joaquín Pérez, més conegut com a Rufete, va afirmar que el club «ha de moure la plantilla a partir de dijous», data en què es perfilaran les sortides. Ahir també es va saber que l'exjugador blanc-i-blau Raúl Tamudo s'incorporarà precisament a l'equip de Rufete.