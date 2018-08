El migcampista xilè ha firmat per tres cursos

Arturo Vidal va tenir un matí atapeït. El migcampista xilè va passar exhaustives revisions mèdiques, primer a l'Hospital de Barcelona i després a les instal·lacions del Barça, abans de firmar el seu contracte amb el club blaugrana.

Finalment, cap a la una del migdia, Vidal es va convertir en nou jugador del Barça per les tres pròximes temporades. Poc després va sortir a la platea de la primera graderia del Camp Nou per atendre la premsa i valorar el seu fitxatge. «Sóc molt feliç de ser al millor equip del món, espero aprofitar al màxim aquest fet i m'hi deixaré la vida, al camp», va dir Vidal en una breu presentació, acompanyat del vicepresident esportiu, Jordi Mestre. Després, el xilè es va vestir de curt per saltar a la gespa.

En la roda de premsa posterior, Vidal va assegurar que ja està recuperat de la seva lesió. «Jo estic preparat per jugar el pròxim partit si el mister m'ho demana». Des de Madrid es va insistir molt en les crítiques que Vidal va fer sobre els arbitratges que va rebre el Bayern de Munic en les eliminatòries de Champions contra el Reial Madrid fins al punt de considerar-lo antimadridista: «No tinc cap compte pendent amb el Reial Madrid. Tinc un compte pendent amb la Champions i espero guanyar-la amb aquest equip. No sóc antimadridista. A partir d'ara vaig en contra de tots els equips que s'enfronten al Barça». Finalment, Vidal va mostrar la seva admiració per Messi: «Estar al mateix equip que Leo Messi, el millor del món, és un repte».