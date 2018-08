ARXIU PARTICULAR

Mònica Clemente ha viscut aquesta tarda l'experiència de la seva primera internacionalitat absoluta. la manresana ha superat uns insuficients 4,20 m que no han servit per classificar-se per a la final.

En un primer intent ha saltat 4,00 m i en un segon intent els esmentats 4,20m, però en els 4,35 h ha fet tres nuls i ha quedat fora de la competició. Ara, Mònica Clemente ha de preparar la seva participació en els Jocs Iberoamericans que es faran al Perú a final de mes.