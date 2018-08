Riqui Puig convenç a Valverde

Segon entrenament del FC Barcelona amb tots els mundialistes i sorpresa entre els jugadors convocats. Riqui Puig, una de les sensacions de la gira pels Estats Units, ha estat cridat per Ernesto Valverde per entrenar-se amb el primer equip. D'aquesta manera, es confirma que el migcampista de Matadepera s'està guanyant a poc a poc la confiança d'Ernesto Valverde, fet que li podria donar l'oportunitat de disputar algun partit durant aquesta temporada.

De fet, que Riqui Puig sigui actualment jugador del FC Barcelona és, en part, gràcies a Ernesto Valverde. 'El País' va informar ahir que fa uns mesos, Pep Segura li va comunicar al pare i representant del jugador, Carlos Puig, que el club no comptava amb el migcampista perquè «li mancava físic». Davant d'aquesta situació, l'entrenador extremeny va intervenir i va demanar a la secreteria tècnica que revisessin el contracte perquè ell tenia previst pujar-lo a entrenar alguns dies amb el primer equip.

Finalment, el Barça va reconsiderar la seva posició i va renovar Riqui Puig en un acte al qual va assistir, fins i tot, el president de l'entitat Josep Maria Bartomeu, una situació poc comuna en jugadors juvenils.

A més de Riqui Puig, Valverde ha convocat dos jugadors més del filial: Juan Miranda i Marc Cucurella. Els dos tenen la difícil tasca de convèncer l'entrenador per erigir-se com els substituts de Lucas Digne i evitar que el club vagi al mercat per fitxar un lateral esquerre.

L'equip, amb tots els internacionals, ja prepara es prepara pel primer tiítol de la temporada. Diumenge disputarà a Tànger la Supercopa d'Espanya contra el Sevilla de Pablo Machín.