Vidal, el nou guerrer blaugrana

Es podria dir que Arturo Vidal, també anomenat el rei Arturo, juga tal com viu, al límit. Tal com transmet en el seu aspecte, amb un cos ple de tatuatges i la seva clàssica cresta, és tot un guerrer, i després de sobreposar-se a una infància en què vivia en la més absoluta precarietat i amb molts problemes familiars, s'ho deixa tot al terreny de joc per ajudar els companys.

Aquest perfil, sens dubte, agrada al tècnic blaugrana, Ernesto Valverde, i tot i que no casa gaire amb l'estil de joc que caracteritza el Barça, no és tan extrany que el club tingui en plantilla un jugador d'aquestes característiques. Abans, l'equip blaugrana ja va impulsar la carrera d'homes com Touré Yayá o Keita, i ara, després d'una sortida de Paulinho que no va agradar gaire a Valverde, aquest va expressar que necessitava un futbolista semblant.

A més, amb Vidal, el Barça acumula més experiència. Després de jugar dos anys al Colo-Colo del seu país i quatre més a les files del Bayer Leverkusen, el 2011 va fitxar per la Juventus, on va estar-hi quatre anys i hi va guanyar les quatre lligues que va disputar, a més d'una Copa i dues Supercopes. El 2015 es va incorporar a les files del Bayern de Munic, i allà es va endur tres lligues, una Copa i dues Supercopes. D'altra banda, amb la selecció de Xile ha disputat més de 100 partits i ha assolit dues Copes Amèrica. El fet d'haver rendit amb entrenadors amb idees tan diferents com Allegri, Heynckes, Ancelotti o Guardiola fa pensar que no tindrà gaire problemes per adaptar-se a l'ecosistema del conjunt blaugrana.

A aquest extens palmarès, el migcampista vol afegir-hi un dels títols més importants: la Lliga de Campions. Va ser a prop de guanyar-la el 2015, però precisament el Barça es va creuar al seu camí a la final. I el 2016-17 va arribar un dels capítols més recordats: va veure una polèmica vermella als quarts de final davant el Reial Madrid quan el seu equip, el Bayern, guanyava per 1-2 al Bernabéu. El xilè va sortir enfadat del vestuari i va qualificar el passi del Madrid com un robatori. I la temporada passada, les seves protestes amb l'equip blanc com a protagonista van anar a més: va fer un vídeo indignat amb el penal a Lucas Vázquez en el Madrid-Juventus, i en les semifinals davant el Bayern, que no va jugar per la seva lesió al genoll, va esclatar amb una mà no assenyalada a Marcelo.

Un dels principals dubtes que té el Barça sobre Vidal és el seu estat físic, després d'haver patit dues lesions al genoll, l'última de les quals el va privar de disputar el tram final de la temporada passada. A més, fora del camp no s'ha caracteritzat per ser exemplar i ha protagonitzat diversos capítols polèmics, especialment en les concentracions amb la selecció xilena.