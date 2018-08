Jan Massana: bateig internacional d'una promesa manresana del beisbol

El beisbol manresà, sens dubte, està passant una bona època. Enguany, el BC Manresa, el club de la ciutat, celebra el vint-i-cinquè aniversari, una dada remarcable en un context de pèrdua d'àmbits geogràfics d'incidència d'aquest esport a Catalunya. A més, el bon treball que es fa amb el planter està donant fruits. Un clar exemple d'això és el cas de Jan Massana, un jugador de només dotze anys que enguany s'està consolidant com una de les grans promeses europees de la seva generació.

I és que la selecció catalana sub-14, amb el manresà a les seves files, va guanyar amb claredat el campionat estatal, que es va fer a Gijón el maig, i el juliol es va imposar al campionat d'Europa-Àfrica de la categoria, a Kutno (Polònia). Aquest triomf els va donar el bitllet per ser el representant europeu a les Sèries Mundials de la Little League Baseball, que es duran a terme del 16 al 26 d'agost a la ciutat nord-americana de Williamsport (Pennsilvània). Els catalans debutaran contra el representant japonès, l'equip de Kawaguchi, el divendres 17 d'agost a partir de les 20 hores.

Als quatre anys, Massana, com la majoria de nens d'avui en dia, es va iniciar en l'esport practicant el futbol a l'escola La Font, però no li acabava d'agradar del tot. Poc temps després, quan tenia cinc anys, va descobrir el beisbol gràcies «a uns amics que ens van dir que s'apuntarien al campus que organitzava el BC Manresa al Congost. Jo i el meu germà Oriol també hi vam anar i ens va agradar. Llavors vam decidir apuntar-nos a l'escola del club».

En les seves primeres temporades al club, Massana no va aconseguir resultats gaire destacables tret que «quan jugava a la categoria sub-11 ens vam proclamar campions de Catalunya». Però a partir del desembre de l'any passat tot va començar a canviar. I és que en aquest mes va ser quan se li va comunicar que anava convocat a la selecció catalana sub-14. El manresà explica que «no m'ho esperava gaire, em vaig quedar molt sorprès, ja que hi havia molta competència». En els primers entrenaments de l'equip català, que tenien lloc cada quinze dies, Massana comenta que «em vaig sentir bastant còmode. Vam provar totes les posicions, i els tècnics van decidir que on podia donar més rendiment era com a primera base i com a right fielder».



Domini clar a l'estatal



Cinc mesos després de saber que aniria a la selecció, el maig va arribar la primera gran competició per a Catalunya, el campionat d'Espanya, que es va dur a terme a la ciutat de Gijón. Els catalans van dominar amb mà de ferro, i es van imposar en la primera fase a Astúries (12-0) i al País Valencià (9-12), en el partit més complicat de tot el torneig. A les semifinals no van donar cap possibilitat a l'Aragó (13-2), i a la final es van tornar a trobar l'equip valencià, que va vèncer Navarra sense problemes en l'altra semifinal (0-10). En aquesta ocasió, els catalans van arreglar alguns aspectes en què havien fallat en l'anterior duel i van guanyar amb una certa solvència (0-14).



Nova victòria, ara a l'europeu



El triomf estatal va permetre a Catalunya ser el representant d'Espanya en el campionat d'Europa-Àfrica de la categoria, que va tenir lloc el mes de juliol a la ciutat polonesa de Kutno. Allà, els catalans van guanyar tots els partits de la fase regular, davant Bielorússia (13-3), la República Txeca (1-0) i el combinat holandès de la regió de Kennemerland (6-2).

A la final van tornar a enfrontar-se amb els holandesos, però aquest cop no hi va haver color i l'equip de Massana es va imposar per un contundent resultat de 19-0. Sobre aquesta competició, Massana va afirmar que «no ens esperàvem gaire guanyar-la. Va ser una bona experiència, i personalment vaig acabar amb bones sensacions».

Massana viatjarà divendres als Estats Units per disputar les sèries mundials, i després tornarà a la disciplina del seu club, el BC Manresa. La temporada vinent competirà en la lliga de la categoria sub-14, i el manresà creu que «aspirem a finalitzar a la zona mitjana de la classificació». A diferència de la selecció, amb l'entitat bagenca juga com a tercera base i receptor, les posicions on se sent més còmode.

A llarg termini, el manresà té com a somni arribar a disputar algun partit a la MLB, sens dubte la millor lliga del món. Allà hi juguen els seus dos referents, el right fielder Aaron Judge, dels New York Yankees, i el segona base veneçolà José Altuve, dels Houston Astros. Això sí, Massana sap que, si vol tenir alguna oportunitat d'aconseguir-ho, ha de millorar en alguns aspectes, com ara «en el moviment del bateig».