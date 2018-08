El Chelsea fitxa Kepa per 80 milions i es converteix en el jugador espanyol més car de la història

80 milions d'euros és l'elevada xifra que ha dipositat el Chelsea a La Lliga per pagar la clàusula de Kepa Arrizabalaga i portar-se al porter a Stamford Bridge. Un preu rècord, ja que suposa el major despesa en un porter en la història del futbol, ??superant al brasiler Alisson, fitxat aquest mateix any pel Liverpool per una quantitat propera als 75 milions.

A més, la marxa de Kepa l'Athletic el col·loca al capdavant dels traspassos més cars protagonitzats per espanyols. La inversió realitzada per l'equip londinenc no la iguala cap altre club en aquest apartat, no en va és aquesta esquadra la que es va gastar el mateix fa un any per contractar Álvaro Morata del Reial Madrid.

Els següents a la llista són Fernando Torres i Diego Costa i, casualitat o no, la plantilla propietat de Roman Abramóvitx va estar també darrere d'aquests fitxatges. En el cas de Torres, el Chelsea va invertir gairebé 60 milions perquè sortís d'un dels seus rivals a la Premier League, el Liverpool. D'altra banda, l'Atlètic va invertir més de 50 milions en què Costa tornés a Madrid per aquesta última temporada.

Aquestes no són les úniques xifres que han mogut els dos davanters. De fet, són els dos únics jugadors espanyols que repeteixen a la llista, ja que Diego Costa li va costar al Chelsea 38 milions el 2014 i el Liverpool va pagar el mateix en 2008 per aconseguir els serveis de Torres. En tots dos fitxatges, va ser l'Atlètic el que va rebre els diners.

Quant a la resta de moviments, destaca la presència de Gaizka Mendieta, qui va protagonitzar el 2001 un traspàs històric a costar 48 milions al Lazio italià. L'exfutbolista biscaí es manté des de llavors en el top 5 dels espanyols més cars. D'altra banda, pel que fa a diners ingressats sobresurt l'Athletic que, amb el rebut per Kepa, ha guanyat un total de 156 milions d'euros per tres jugadors.