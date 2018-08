El Divina Seguros Joventut fitxa Quincy Miller, ala-pivot amb àmplia experiència

El Divina Seguros Joventut va fer oficial el fitxatge de Quincy Miller, un ala-pivot nord-americà que arriba procedent del Brose Baskets Bamberg alemany. Amb àmplia experiència a l'NBA, on va jugar en equips com els Denver Nuggets, els Sacramento Kings i els Detroit Pistons, Miller és un jugador molt eficient de cara a cistella i resolutiu en el joc d'atac.

Quincy Miller va fer el salt al bàsquet europeu fitxant per l'Estrella Roja, on va brillar, i posteriorment va anar al Maccabi de Tel-Aviv, on va començar a tenir problemes físics en un genoll. Al Bamberg va tenir un paper testimonial justament per les lesions.



Van Lacke es queda al GBC

Fede Van Lacke vestirà un any més els colors del Delteco GBC. El veterà escorta argentí va ser una de les peces clau de l'equip la temporada passada, en la qual es va aconseguir l'objectiu de la permanència a la Lliga Endesa d'una manera folgada. Va arribar l'estiu passat des del Club Ciclista Olímpico de la Banda del seu país, on havia estat dues temporades, i ha sabut guanyar-se l'afició de l'equip basc gràcies, sobretot, al seu esforç i sacrifici damunt la pista.