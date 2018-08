Els favorits a la victòria a l'Open de la Pobla de Lillet fan taules en la setena ronda

Les tres partides de la setena jornada que enfrontaven els sis escaquistes capdavanters de l'Open de la Pobla de Lillet van acabar en taules. Albert Castillo i l'armeni Karen Movsziszian es van repartir el punt, com també Ferran Cervelló i el cubà Alexey Fernández, i el manresà Joan Mellado i el també cubà Rolando Alarcón. En aquesta ronda també va destacar la victòria del peruà Javier Longa sobre el francès Olivier Touzane, que situa el primer en el grup que lluitarà pel triomf final.

Quan falten dues rondes per disputar, la classificació és encapçadala per Alexey Fernández i Karen Movsziszian amb cinc punts i mig, seguits, amb cinc, de Joan Mellado, Albert Castillo, Rolando Alarcón, Ferran Cervelló i Javier Longa. Aquests set jugadors estan separats només per mig punt, un fet que denota la gran igualtat que hi ha en el torneig.

Pel que fa a les partides més interessants d'avui dels set primers classificats, Karen Movsziszian (5,5)-Javier Longa (5), Alexey Fernández (5,5)-Joan Mellado (5), Rolando Alarcón (5)-Ferran Cervelló (5) i Razvan-Gabriel Iagar (4,5)-Albert Castillo (5).