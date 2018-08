L'Igualada Rigat cedeix Gerard Miquel Solé al Vendrell i Oriol Prat al Capellades

L'Igualada Rigat ha renovat el jugador Gerard Miquel Solé per a les dues properes temporades, fins al 30 de juny del 2020. El jugador andorrà, però, jugarà el primer d'aquests dos anys cedit al CE Vendrell, on podrà continuar creixent i disposar de més minuts tenint en compte que l'Igualada Rigat comptarà amb Ton Baliu a la seva posició. Gerard Miquel Solé va arribar la temporada passada de la base del FC Barcelona i aquest any ha debutat a la màxima categoria, on ha anotat quatre gols i ha deixat bones sensacions.

Aquesta no serà l'única cessió a la plantilla igualadina, ja que el jove del planter igualadí Oriol Prat jugarà al Capellades de Nacional Catalana, on per motius d'estudi podrà compaginar millor els entrenaments. Un cop acabi la cessió el 30 de juny del 2019, Oriol Prat continuarà sent jugador arlequinat. El tècnic Ferran López i la directiva igualadina creuen que la sortida d'aquests dos joves jugadors com a cedits els anirà molt bé en el seu creixement esportiu per poder-los repescar la campanya 2019-2020.

Amb aquestes dues cessions el primer equip igualadí per a la temporada 2018-2019 estarà format per Elagi Deitg i Manel del Valle com a porters, Sergi Pla, Jaume Molas, Oriol Vives, Roger Bars, Tety Vives, Jordi Méndez i el retornat Ton Baliu com a jugadors de pista. La vuitena plaça que queda lliure serà per a un júnior o un juvenil, aquells que amb el seu treball i esforç es guanyin la confiança de Ferran López.