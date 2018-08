La marxadora de l'Avinent Mar Juárez guanya un diploma europeu als 50 km

Dues atletes de l'Avinent CA Manresa van viure ahir l'experiència de la internacionalitat en uns campionats d'Europa absolut. A Berlín van competir la manresana Mònica Clemente en salt de perxa i la vallesana Mar Juárez en els 50 km marxa i, segurament, amb millors sensacions viscudes per la marxadora i no tan bones per la perxista, en aquets cas perquè potser els seus 4,20 m van quedar en certa forma curts tenint en compte que havia signat 4,45 m per ser a Berlín.

A primera hora del matí d'ahir, i per primer cop en un europeu, un bon grup de noies, entre elles l'atleta de l'Avinent CA Manresa Mar Juárez, van desafiar el seu cos fent front a la prova considerada més dura del programa atlètic, els 50 km marxa. En la seva segona participació en aquesta llarga distància (la primera va ser la Copa del Món a la Xina el maig passat, on va ser dissetena), Mar Juárez tenia un objectiu clar, entrar entre les vuit primeres. I ho va aconseguir. Sortia amb el dotzè millor temps entre totes les participants, i al final va entrar vuitena, després de 4h 28' 58'' de cursa atlètica per un circuit de dos quilòmetres urbans per Berlín, en concret a la European Mile.

Amb aquest temps, Juárez millorava la seva marca aconseguida la Xina, que va ser de 4 h 30' 30''. A l'inici, Juárez va quedar situada en un dotzè lloc, que va millorar a partir del quilòmetre 16. Això, fins que ja es va situar vuitena als 30 quilòmetres, una posició que va conservar fins al final. Mar Juárez és de Mollet i competeix per tercer any consecutiu per l'Avinent CA Manresa i té Valentí Massana com a entrenador. Compagina les diferents distàncies de la marxa.

En aquesta prova dels 50 km marxa, la delegació espanyola va aconseguir la primera medalla. July Takács, d'origen hongarès, va penjar-se el bronze amb un registre de 4 h 15' 22''.

Ja a la tarda, va ser el torn de Mònica Clemente. Com ella mateixa havia avançat, va començar el concurs amb 4,00 m, que va superar a la primera. Després d'un intent nul, també va saltar els 4,20 m. Però en els 4,35 m (les distàncies venien determinades per l'organització), la manresana va fer tres nuls i va quedar fora de la competició. La companya a la selecció Maialen Axpe no va ser eliminada en els 4,45 m.