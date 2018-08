Pau Llorens fa realitat el seu somni de disputar el mundial d'orientació

El Campionat del Món d'Orientació era un objectiu marcat en vermell al calendari de reptes professionals de Pau Llorens. El casserrenc va fer realitat aquest somni en disputar el seu primer mundial en mitja distància a les localitats de Riga i Sigulda (Letònia).

«Jo estic molt content. Crec que és la posició que em pertoca, encara que he tingut un parell d'errors. Però bé, aquests errors els té tothom. En general, la valoració és molt positiva», comentava el casserrenc.

Llorens ja sabia a quin terreny s'enfrontava abans de competir. «Fa un mes ja ens vam poder entrenar en aquesta zona i no és de les més difícils on he competit però sí que quan és fa un mundial, l'organització intenta que el ter-reny sigui força complicat. Era un bosc bastant frondós i la visibilitat era complicada, però ens n'hem sortit», explicava el berguedà.

Llorens arribava al seu primer mundial sense cap objectiu específic al cap. Això sí que volia acabar la cursa, satisfet després de les nombroses setmanes de preparació. «Únicament volia acabar la cursa i haver obtingut un resultat adient als meus pronòstics. Sí que és cert que sempre ho vols fer el millor possible, però quedar més amunt no era pas una obsessió», afirma Llorens.

El guanyador de la prova va ser el noruec Eskil Kinneberg, qui va completar els 6,8 quilòmetres de recorregut en 33 minuts. A només sis segons es va quedar el segon classificat, el suís Daniel Hubmann. El podi el va completar el també suís Florian Howald.



Progressió a ritme frenètic

Any a any, Pau Llorens ha anat superant reptes i assolint metes en les curses d'orientació. El seu primer contacte amb aquest esport va ser al batxillerat, quan conduïa l'activitat extraescolar al seu institut. Des de llavors, va començar a participar habitualment en competicions estatals. L'any 2012 va tenir lloc el seu bateig internacional a l'europeu de la joventut d'orientació a França. L'any 2016 va aconseguir disputar els mundials universitaris d'Hongria, amb la dinovena posició a l'esprint.

Tot i això, aquesta temporada ha estat la millor pel casserrenc en la mitja distància. Per exemple, va aconseguir el seu primer podi en un estatal amb la tercera posició i també es va classificar per al mundial de Letònia, gràcies a dues primeres posicions en mitja distància i en esprint elit a la ciutat de Cuenca.

A banda d'això, Llorens també va disputar el mundial universitari a Finlàndia d'orientació a peu amb el relleu mixta espanyol. El combinat estatal va aconseguir la setena posició.

Per ara, el futur es presenta tranquil per a Pau Llorens. Sense deixar d'entrenar-se, el casserrenc es vol prendre uns dies de descans per ja començar a preparar les proves de l'any vinent. El que sí que té clar el berguedà és que «vull seguir millorant dia a dia en aquest esport», comenta.