El més que probable fitxatge de Kepa pel Chelsea apropa Courtois al Madrid

El Chelsea ha buscat cobrir-se les espatlles davant la imminent sortida de Courtois al Madrid amb el fitxatge de Kepa Arrizabalaga. El club londinenc abonarà els 80 milions de la clàusula del jugador de l'Athletic Club i Kepa serà el nou porter dels anglesos.

Aquest moviment facilitarà l'arribada del belga Courtois al Reial Madrid, qui ja hauria arribat a un acord amb el club blanc, però el Chelsea no volia asseure's a negociar fins a haver confirmat la contractació de Kepa.

El fitxatge de Courtois pel Madrid es podria tancar avui per una xifra entre els 35 i 40 milions. El porter, que va brillar en el Mundial de Rússia amb la seva selecció, finalitzava el contracte amb el Chelsea l'estiu que ve.

Recordar que Kepa va ser l'escollit per Florentino durant el mercat d'hivern, però Zidane va decidir frenar el fitxatge per no trencar la dinàmica del grup a mitja temporada. Ara Kepa ha decidit sortir de Bilbao perquè consideraria que, d'aquesta manera, és més fàcil accedir a la porteria de la selecció espanyola.

Una imatge de Modric amb la tercera equipació al compte de Twitter del club blanc va calmar els ànims, almenys momentàniament, de l'afició madridista després dels darrers rumors que situaven el croat a l'Inter.

D'altra banda, el també croat Kovacic sembla que està capficat a buscar una sortida del Reial Madrid. La cessió al Chelsea sembla que és l'opció més clara i evident a hores d'ara. De fet, diverses fonts, com Marca i El Mundo, confirmen que el croat jugarà cedit al club londinenc la temporada vinent. D'aquesta manera es confirmaria un nou moviment entre totes dues entitats.