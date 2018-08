Rubiales estudia l'opció d'introduir el VAR en la Supercopa d'Espanya

El president de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF), Luis Rubiales va presentar la Supercopa d'Espanya entre el FC Barcelona i el Sevilla FC, que tindrà com a novetat la seva celebració a Tànger (Marroc), en una oportunitat perquè continent africà «rebi part del que ha ofert» i en un acord qualificat com el «primer pas» per a una «llarga col·laboració» entre països.

Per a aquesta cita del proper 12 d'agost, encara no s'ha assegurat la presència del VAR, tot i que des de la federació es «treballa intensament» perquè el nou sistema arribi a temps. Qui sí que hi serà serà el nou seleccionador nacional, Luis Enrique, segons va confirmar el mateix Luis Rubiales.

El president de la RFEF va destacar la «passió» dels aficionats marroquins pel futbol com un dels motius pels quals es decidís acollir el primer campionat nacional de la temporada a Tànger.

Per la seva banda, el president de la Reial Federació de Futbol del Marroc, Fouzi Lekjaa va explicar que aquest acord pel partit «significa una consolidació històrica de les nostres relacions. El poble marroquí està de celebració per un acte d'aquesta envergadura. Esteu en el vostre segon país i serà l'inici d'un gran camí», va concloure Lekjaa.