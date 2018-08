Yerry Mina ha de decidir en poques hores el seu destí a la Premier

El FC Barcelona està molt a prop de tancar el traspàs de Yerri Mina a la Premier. El defensa colombià deixarà així de pertànyer a la discplina blaugrana només mig any després d'arribar-hi procedent del Palmeiras per 11,8 milions d'euros.

El futur del colombià està a les seves mans i no té gaire temps per decidir. El mercat de la Premier es tanca demà i d'allà és d'on venen les principals ofertes. El Manchester United i l'Everton són els dos candidats a incorporar-lo. El jugador estaria d'acord en signar per qualsevol dels clubs i el Barça també veuria amb bons ulls les dues ofertes.

Sigui com sigui, és previst que el Barça ingressi una quantitat important de milions per al colombià. Tot apunta que la xifra de l'operació estarà per damunt dels 30 millons d'euros.

D'altra banda, un altre central que no té lloc a l'actual Barça és Marlon. El brasiler també estaria ultimant el seu fitxatge pel Sassuolo, club que sembla que presenta l'oferta que és més temptadora. Un altre dels clubs que han sonat és el Borussia Monchengladbach, però encara no n'han transcendit les xifres.