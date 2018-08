El Barça envia Yerry Mina i André Gomes a l'Everton

El FC Barcelona ha anunciat aquest dijous el traspàs de Yerry Mina a l'Everton FC anglès, per 30,25 milions d'euros, i la cessió per una temporada del portuguès André Gomes al mateix equip de la Premier, a última hora de tancament del mercat anglès, pel qual rebrà també 2,25 milions.

"El FC Barcelona i l'Everton FC han arribat a un acord pel traspàs del jugador Yerry Mina. El conjunt anglès pagarà al FC Barcelona 30 milions 250 mil euros més 1,5 milions d'euros en variables. El Club es reserva el dret de recompra del jugador ", ha anunciat l'equip culer aquest dijous a la tarda, en referència al colombià.

El mercat d'estiu a la Premier tancava aquesta mateixa tarda i el quadre culer ha fet oficial dues sortides esperades, en l'àmplia plantilla que té Ernesto Valverde. "El FC Barcelona expressa públicament el seu agraïment a Yerry Mina pel seu compromís i la seva dedicació i li desitja molta sort i èxits en el futur", ha dit.

El Barça ha acabat així la seva relació amb el colombià malgrat el seu gran Mundial de Rússia, clau amb els seus gols de córner, i després d'arribar a la Ciutat Comtal el passat mes de gener procedent del Palmeiras i gairebé sense comptar amb minuts en la segona fase de la temporada.

D'altra banda, el Barça ha anunciat també l'adeu d'un altre futbolista situat a la rampa de sortida com el portuguès André Gomes, que se'n va en qualitat de cedit per a la temporada 2018/19. "El club anglès pagarà al FC Barcelona 2 M 250 mil euros per l'any de cessió i es farà càrrec de la fitxa del jugador", diu la nota.

El jugador portuguès ha complert dues temporades al Barça sense arribar a fer-se un lloc a l'onze, ni en l'últim any de Luis Enrique ni en el primer de Valverde. Aquest últim any havia reconegut fins i tot haver-ho passat malament per les crítiques rebudes per l'afició. Ara posa rumb a la Premier a l'Everton amb Yerry Mina, on ja els espera el també exblaugrana Digne, traspassat recentment per uns 20 milions d'euros.