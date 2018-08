Cvetkovic, ex dels bagencs, a punt d'arribar al Breogán

?El base serbi Aleksandar Cvetkovic, qui fa dues temporades va jugar al Bàsquet Manresa, és a punt de convertir-se en nou jugador del Breogán. Els gallecs ja tenen Ricardo Uriz i Christian Díaz en la posició de director de joc i poden pensar en el balcànic, que la temporada passada va actuar a l'Estudiantes, per ajudar com a anotador. Ahir es va conèixer el fitxatge del tirador Milton Doyle per l'UCAM Múrcia, la cessió de Dino Randoncic del Madrid al San Pablo i la renovació del base argentí Nico Laprovittola pel Divina Seguros Joventut.