arxiu particular

?En la sisena edició de l'Era Nocturna de Vielha, que va aplegar 233 atletes, la manresana Judit Lleonart (Avinent CA Manresa) va entrar tercera en la prova dels 5 quilòmetres que es va disputar per un revirat circuit pels principals carrers de la capital aranesa, amb un temps de 23' 47". La prova va estar dominada per la corredora francesa Anne Senechal (AC Montrejeau), amb un crono de 21' 56", i la segona posició va ser per a la reusenca Eva Elias, amb 23' 26".