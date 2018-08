El manresà Thierno Boubacar Diallo aspira a la final per equips de l'europeu de Glasgow

El campionat d'Europa absolut és un dels molts objectius que té aquest any el manresà Thierno Boubacar Diallo. La màxima competició continental, que se celebra a Glasgow (Escòcia), és un repte important per al gimnasta de l'Egiba, que pensa en reptes més agosarats com el Mundial aquest mateix any, concretament a l'octubre, o fins i tot els Jocs Olímpics de Tòquio del 2010.

Després de la participació d'Andrea Carmona (sènior) i de Lorena Medina (júnior), la setmana passada, en els europeus femenins, avui és el torn de Thierno Boubacar Diallo, format igualment a l'escola de l'Egiba, tot i que en el seu cas, i a diferència de Carmona i Medina, des de fa unes temporades està becat al CAR de Madrid amb un grup de gimnastes de la mateixa selecció estatal absoluta, a la que pertany ell.

Thierno Boubacar és des de dilluns a Escòcia preparant la competició, amb entrenaments de qualitat al mateix escenari dels campionats. L'objectiu inicial en aquest europeu és, per part de la selecció espanyola, classificar-se per a la final per equips (vuit) que tindrà lloc dissabte (com va aconseguir la setmana passada la formació femenina, que va acabar setena) i, si fos possible, que algun dels seus components sigui present en alguna final per aparells diumenge. Entremig, demà divendres, serà la selecció júnior la que competirà.

El gimnasta manresà té previst participar en tres aparells, els que més domina per la seva constitució física: el cavall amb arcs, la barra fixa i les paral·leles. Cada selecció escull tres gimnastes per a cadascun dels sis aparells.



Or als Jocs Olímpics

L'equip estatal absolut, amb Thierno Boubacar Diallo entre els seus components, té com a darrera referència del seu nivell els Jocs del Mediterrani de fa unes setmanes. En aquella competició, Espanya va guanyar per equips, encara que tot fa pensar que, a Glasgow, hi haurà formacions de molt més nivell. Fernando Siscar, el seleccionador, ha convocat per a aquest europeu Néstor Abad, Nicolau Mir, Alberto Tallón, Ray Zapata i el propi Thierno Boubacar. Aquests són els mateixos gimnastes que van aconseguir l'or a Tarragona als Jocs del Mediterrani. En la competició d'avui, el combinat estatal ha estat enquadrat en la tercera subdivisió i començaran amb l'aparell d'anelles a partir de 2/4 de 8 de la tarda. En aquest campionat no hi haurà final All Around en cap categoria.

Pel que fa al combinat júnior, sense cap representant de casa nostra, els escollits per a l'europeu són Franco Elian Sánchez, Eduard Méndez, Pau Jiménez, Jorge Rubio i Daniel Tuya.