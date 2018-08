El manresà Thierno Diallo competirà en la final per equips de l'europeu

Thierno Boubacar Diallo podrà competir per segon dia a Glasgow en la final per equips

L'equip masculí espanyol de gimnàstica artística, amb el manresà de l'Egiba Thierno Boubacar Diallo a les seves files, s'ha classificat aquest dijous per a la final dels Campionats d'Europa per conjunts que ha viscut la primera jornada a Glasgow. Espanya ha estat setena, la mateixa posició que van aconseguir les noies la setmana passada, després de la primera jornada, la que dóna accés a la final dels vuit millors i també a les finals per aparells.

El manresà ha aportat les seves notes en tres dels sis aparells, el cavall amb arcs (12,966), la barra fixa (12,366) i les paral·leles (12,466), la qual cosa ha impulsat el combinat a participar en la final de dissabte. Els seus rivals, per ordre de classificació, seran Rússia, Gran Bretanya, Alemanya, Suïssa, Turquia, França i Itàlia.