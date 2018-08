Gonfaus i Sabata, dos talents berguedans que escalen ràpid cap al cel

Que el Berguedà és una fàbrica de talent per a les curses de muntanya no és cap novetat. Gairebé sona a tòpic de tants noms com han sortit els darrers anys. Una llista en què, segurament, no hi poden faltar dues de les atletes més prometedores del trail berguedà com són la gironellenca Laia Gonfaus i la berguedana Clàudia Sabata.

Ambdues es van proclamar campiones del món en els darrers mundials juvenils celebrats a Itàlia. Gonfaus va guanyar en la categora cadet, mentre que Sabata va revalidar el títol en la categoria juvenil.

El camí de les dues per assolir l'èxit va ser ben diferent. D'una banda, Gonfaus va guanyar les dues proves individuals que integraven la competició. Primer va imposar-se en la prova del Kilòmetre Vertical i després ho va fer en la prova llarga de l'Skyrace. Respecte a la seva primera experiència mundialista, la gironellenca reconeix que «encara estic assimilant el triomf. La veritat és que no m'ho esperava. Així que la victòria és més gratificant», explica Gonfaus.

Per la seva banda, Sabata va viure dos dies ben diferents. El primer, a la cursa del Kilòmetre Vertical, uns problemes estomacals van fer que no pogués exhibir tot el seu potencial. Amb tot, va aconseguir ser segona i salvar la jornada. Mentre que el dia de la prova llarga, la berguedana es va trobar molt bé físicament i va poder demostrar el per què era la defensora del títol.

«L'or d'aquest any ha estat més especial per a mi. L'any anterior va ser la sorpresa i ho vaig gaudir molt, però aquest any, per tot el que m'ha costat crec que ho he gaudit més. També li vaig fer una promesa a la meva àvia: intentaria guanyar un nou campionat del món, i això em va donar forces per no defallir», comenta Sabata.



Per a totes dues aquesta temporada és la darrera en les seves categories. Gonfaus farà el salt a la categoria juvenil i Sabata passarà a competir en l'absoluta. En aquest sentit, Gonfaus creu que el canvi ha d'arribar sobretot per la part física. «En general he de millorar més el físic per a aquesta nova categoria que la part mental. Segurament hauré de fer entrenaments més explosius, però no em preocupa», assegura Gonfaus. «No tinc pressió pel que puguin dir els altres si no compleixo les expectatives. Aquesta pressió és més per mi, per fer les coses bé», afirma la del Berguedà.

La gironellenca ha viscut un any per emmarcar així com també ho ha fet la berguedana. Gonfaus es va penjar la medalla de campiona del món després de proclamar-se també campiona de Catalunya de Kilòmetre Vertical, campiona d'Espanya de Kilòmetre Vertical i de la cursa llarga i, aquest darrer títol mundialista en les dues proves més la combinada.

En les pròximes setmanes, la intenció de la gironellenca és descansar «sobretot mentalment», i començar a entrenar cap al setembre per preparar les pròximes competicions abans dels mesos d'hivern. A partir de llavors la idea és posar-se a punt per a disputar novament els mundials.