Gonfaus va arribar molt fatigada a la meta pel sobreesforç a la cursa

?L'arribada en la cursa llarga del mundial passat no va ser fàcil per a Laia Gonfaus. L'atleta gironellenca va creuar la línia de meta molt cansada després que, a mitja prova, un error en el recorregut li fes perdre molt de temps i hagués de fer un sobreesforç per remuntar. Gonfaus va començar molt bé la cursa, tant físicament com mentalment, però el fet de perdre's en un dels trams va provocar l'extenuació de la jove corredora. En el moment de creuar la meta i malgrat la victòria, Gonfaus es va estirar al terra i va haver de ser atesa pel cansament.