Joan Lluís Pons puja al tercer calaix del podi en els 400 estils dels europeus

El mallorquí Joan Lluís Pons va aconseguir penjar-se la medalla de bronze en la prova dels 400 estils dels campionats europeus de Glasgow. Pons va fer un temps de 4:14.26 i només va ser superat per l'hongarès David Verraszto, que es va endur l'or amb un registre de 4:10.65, i el britànic Max Litchfield, que va ser plata amb una marca de 4:11.00.

Per la seva banda, la catalana Àfrica Zamorano es va quedar sense medalla a la final dels 200 metres esquena. La nedadora del CN Sant Andreu va acabar en la vuitena posició amb un temps de 2:11.55. La prova la va guanyar la italiana Margherita Panziera (2:06.18), mentre que la plata va ser per a la russa Daria Ustinova (2:07.12) i el bronze, per a l'hongaresa Katalin Burian (2:07.43). Altres guanyadors de la darrera jornada de la competició van ser la sueca Sarah Sjöström en els 50 papallona, el britànic Benjamin Proud en els 50 lliures o la russa Yuliya Efimova en els 50 braça.