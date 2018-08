De l'or mundial a la primera presència a l'equip estatal

? Si abans parlàvem de la gran temporada de Laia Gonfaus, la de Clàudia Sabata tampoc no es queda curta. La flamant guanyadora de dos mundials juvenils fa el salt a la categoria absoluta. I ho fa per la porta gran, és a dir, debutant en els mundials absoluts que es disputaran el setembre a Kinlochleven, Escòcia. Per a Sabata serà la primera convocatòria amb la selecció espanyola absoluta i ho encara amb tranquil·litat. «No vaig amb pressió, de fet, ja tinc ganes de competir amb la selecció estatal. A l'octubre, Sabata també estarà amb la selecció catalana en una prova de la Copa del Món a Limone, Itàlia. Tot això, abans d'afrontar la temporada d'esquí de muntanya.