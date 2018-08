El Manresa FS engega una campanya d'abonats a 10 euros tota la temporada

El Manresa Futbol Sala ha obert una campanya de captació d´abonats a un preu molt especial durant l´agost i el setembre. Qui s´aboni en aquests dos mesos, i pel preu de 10 euros, podrà entrar de franc al pavelló del Pujolet per veure tots els partits de lliga del primer equip a Segona B i, enguany, també la Copa del Rei.

A partir de l´octubre, el preu de l´abonament ja serà l´habitual. Per aconseguir aquest destacat descompte, els interessats han de presentar-se a qualsevol dels cinc patrocinadors de la campanya: Cal Manel (Carretera de Cardona, 4), Bar Griffitich (Plaça Bages,14), Restaurant Quinze (Sobrerroca, 15), Bar del Medio (Pare Ignasi Puig, 8) i expenedoria de tabacs Lluís Padrós (Na Bastardes, 24). També es pot fer efectiu l´abonament a través de les xarxes socials.

Quatre partits de pretemporada

El primer equip del Manresa FS, enguany dirigit per Paco Cachinero, en la seva segona etapa al club, iniciarà els entrenaments de pretemporada el dilluns dia 20 d´agost. A dia d´avui, la plantilla està formada per Aleix Dalmau i Albert Seuba (FS Solsona), Carles Corvo, Carles Lavado, José Antonio Calvo ´Josan´, Xavi Santaella ´Santa´, Òscar Arenas (juvenil), Asis Boukhress (CCR Castelldefels), Pep Costajussà (CN Sabadell), Carles Güell (CF Igualada) i Nil Roijals (Sant Esteve S.).

El primer partit de pretemporada per al Manresa FS serà el diumenge 26 d´agost a la pista del FS Torredembarra (Tercera estatal); el divendres 31 d´agost, 40a edició del Trofeu Les Codines al Pujolet davant el Pozo Ciudad de Múrcia, equip de Segona Divisió. El diumenge dia 2 de setembre, visita de l´Alcoletge lleidatà (Tercera estatal). I el dissabte 8 de setembre desplaçament a casa del Bellsport per jugar el Ciutat de l´Hospitalet.